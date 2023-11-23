Описан перспективный способ лечения артроза коленного сустава

«В апреле мы начали работать с первым пациентом. У нас их 50, и за каждым мы наблюдаем в течение полугода. Сейчас как раз начался период, когда у нас первые пациенты завершают этот полугодовой период наблюдения. Они приходят на финальные визиты, специалисты оценивают по разным шкалам функциональность коленного сустава, но, самое главное, объективно проводят оценку по данным МРТ, выясняя, восстановился ли хрящ. В течение трех-четырех недель мы будем готовы говорить о каких-то обобщенных данных по эффективности», – объяснил Еремин.