Что такое куриная слепота и из-за чего она возникает

Когда говорят о куриной слепоте, то обычно имеют в виду болезнь. Но у этого понятия на самом деле два значения.

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С точки зрения науки, куриная слепота представляет собой нарушение зрительных возможностей человека. В этом случае человеку сложно ориентироваться при плохом освещении, в сумерках, в полной темноте, поскольку видит он в этих условиях плохо. Зрение кур обладает той же особенностью - отсюда и название заболевания.

Куриной слепотой также называют цветок - полевой лютик. Известно, что сок этого растения ядовит и может вызвать ожоги, раздражение при попадании на кожу или в глаза.

Нужно сказать, что как болезнь куриная слепота развивается обычно из-за недостатка или отсутствия витамина А в организме. Пополнить запасы этого витамина вы можете при помощи таких продуктов, как яйца, молоко, печень трески, морковь, помидоры, зелёный салат, тыква.