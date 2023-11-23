Врачи нашли в кишечнике пациента жужжащую муху

При стандартной процедуре колоноскопии в кишечнике мужчины из США врачи обнаружили муху. Об этом пишет The Sun.

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63-летний житель штата Миссури не отмечал никаких странных симптомов и просто проходил обычную колоноскопию. Поначалу ничего необычного не наблюдалось.

Врачи из Медицинской школы при Университете Миссури обследовали кишечник мужчины. В ходе исследования они добрались до поперечного отдела кишечника пациента — участка толстой кишки, который проходит через всю брюшную полость и где организм впитывает воду и соли из непереваренного материала.

Здесь врачи сделали загадочную находку — полностью невредимую муху. "Муха не двигалась ни сама, ни при манипуляциях с оптическим прибором", — говорят врачи.

Пациент не меньше медиков был озадачен тем, как это насекомое оказалось в его организме. Он рассказал врачам, что следовал рекомендациям врача перед колоноскопией и в течение 24 часов перед процедурой употреблял только прозрачную жидкость, чтобы очистить кишечник.

Он вспомнил, что вечером перед голоданием ел пиццу и салат-латук, но не помнил, чтобы в его еде была муха.

Известны случаи, когда человек употреблял пищу, зараженную яйцами мух.

В редких случаях яйца могут выживать в кислой среде желудочно-кишечного тракта и питаться отмершими тканями или пищей, проглоченной хозяином, что называется кишечным миазом. У некоторых зараженных пациентов инвазия протекает бессимптомно, у других — с болями в животе, рвотой и диареей.