8 признаков, что вам не хватает витамина В12

На дефицит витамина В12 у человека могут указывать определённые неврологические симптомы. Вот на что вам нужно обращать внимание.

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У многих людей при недостатке витамина В12 возникают различные неврологические симптомы. Об этом говорится в статье, опубликованной в BMJ. И эти симптомы проявляются в 85% случаев дефицита витамина.

Парестезия. Это ощущение жжения или покалывания, которое обычно ощущается в руках, ногах или ступнях. Обычно всё это проявляется безболезненно.

Онемение. Другими словами, это потеря чувствительности в определённой части тела.

Плохой баланс. Вы можете терять равновесие при ходьбе.

Звон в ушах. Этот шум может звучать как звон, жужжание, свист, шипение, пульсация, музыка, пение.

Nes

Атаксия. Это группа расстройств, влияющих на координацию, равновесие и речь. В результате человек может испытывать трудности с балансом и ходьбой, речью, глотанием, письмом, употреблением пищи.

Миелопатия. Общие симптомы этого состояния - боль в шее или спине, покалывание, онемение или слабость рук, кистей, ног или ступней, трудности с мелкой моторикой, с равновесием, координацией, изменения рефлексов, потеря контроля над мочевым пузырём или кишечником.

Спастичность. Это аномальное напряжение мышц, которое возникает из-за длительного их сокращения.

Вегетативная дисфункция. Среди её признаков - головокружение и обмороки при вставании, проблемы с пищеварением, нарушение потоотделения.