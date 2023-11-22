Врач: к раку поджелудочной может привести досадная ошибка

«Согласно исследованиям, достоверно ухудшают состояние поджелудочной железы алкоголь, курение, а также большое количество жира. При этом люди с лишним весом находятся в особой зоне риска по раку поджелудочной железы. Игнорировать эту информацию – большая и досадная ошибка», – отметил врач.

По его словам, высокий уровень инсулина из-за избыточного веса может не только способствовать развитию сахарного диабета, но и образованию опухоли в поджелудочной железе.

Вялов добавил, что также при проблемах с поджелудочной у человека может быть опоясывающая боль. Она возникает из-за того, что рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, и если оно попадает в очаг воспаления, то боль разливается по всему животу. Врач призвал вовремя обращаться к специалистам и не доводить до панкреатита, пишет РГ.