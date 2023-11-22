Когда начинать скрининг рака груди и кто в группе риска

Только в 2020 году от рака молочной железы умерло 685 тыс. человек, говорит статистика Всемирной организации здравоохранения.

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Рак груди — опасное заболевание, от которого страдают как женщины, так и мужчины. Однако его развитие можно предотвратить, своевременно проходя скрининг и соблюдая простые правила.

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О том, когда начинать скрининг рака и кто находится в группе риска, — в материале «Рамблера».

Причины рака груди

Рак груди возникает, когда некоторые клетки молочной железы начинают расти аномально. Эти клетки делятся быстрее, чем здоровые, и продолжают накапливаться, образуя опухоль или уплотнение. Клетки могут распространяться (метастазировать) через молочную железу в лимфатические узлы или в другие части тела.

Рак молочной железы чаще всего начинается с клеток в молоковыводящих протоках (инвазивная протоковая карцинома). Рак груди может также зарождаться в железистой ткани, называемой дольками (инвазивная лобулярная карцинома), или в других клетках или тканях внутри молочной железы.

Исследователи выявили гормональные факторы, факторы образа жизни и факторы окружающей среды, которые могут повышать риск развития рака молочной железы. Однако неясно, почему у одних людей, не имеющих факторов риска, рак развивается, а у других, имеющих факторы риска, — никогда. Вероятно, рак молочной железы возникает в результате сложного взаимодействия генетических особенностей и окружающей среды.

По данным Mayo Clinic, около 5-10% случаев рака молочной железы связано с генными мутациями, передающимися из поколения в поколение в семье.

Выявлен ряд наследственных мутировавших генов, которые могут повышать вероятность развития рака груди. Наиболее известными из них являются ген рака молочной железы 1 (BRCA1) и ген рака молочной железы 2 (BRCA2), которые значительно повышают риск развития рака как молочной железы, так и яичников.

Если у вас в семье имеется подтвержденный семейный анамнез рака молочной железы или других онкологических заболеваний, врач может порекомендовать вам провести анализ крови, который поможет выявить специфические мутации в гене BRCA или других генах, передающихся по наследству.

Факторы риска

Mayo Clinic выделяет следующие факторы риска, которые ассоциируются с повышенной вероятностью развития рака молочной железы:

Принадлежность к женскому полу. Вероятность развития рака молочной железы у женщин значительно выше, чем у мужчин. Старение. С возрастом риск развития рака молочной железы увеличивается. Личный анамнез заболеваний молочной железы. Если при биопсии молочной железы у вас была обнаружена лобулярная карцинома или атипичная гиперплазия молочной железы, то риск развития рака молочной железы у вас повышен. Семейный анамнез рака молочной железы. Если у вашей матери, сестры или дочери был диагностирован рак молочной железы, особенно в молодом возрасте, то риск развития рака молочной железы у вас повышен. Тем не менее, большинство людей, у которых диагностируется рак молочной железы, не имеют семейного анамнеза этого заболевания. Наследственные гены, повышающие риск развития рака. Некоторые генные мутации могут передаваться от родителей к детям. Радиационное облучение. Если в детстве или юности вы подвергались радиационному облучению в области груди, то риск развития рака молочной железы у вас повышен. Ожирение. Ожирение повышает риск развития рака молочной железы. Начало менструации в раннем возрасте. Начало менструации в возрасте до 12 лет повышает риск развития рака молочной железы. Начало менопаузы в более старшем возрасте. Если менопауза началась в более старшем возрасте, то вероятность развития рака молочной железы выше. Рождение первого ребенка в более старшем возрасте. Женщины, родившие первого ребенка после 30 лет, могут иметь повышенный риск развития рака молочной железы. Беременность. У женщин, которые никогда не были беременны, риск развития рака молочной железы выше, чем у женщин, имевших одну или несколько беременностей. Постменопаузальная гормональная терапия. У женщин, принимающих гормональные препараты, сочетающие эстроген и прогестерон для лечения климакса, повышается риск развития рака молочной железы. Риск развития рака молочной железы снижается, когда женщины прекращают прием этих препаратов. Употребление алкоголя. Употребление алкоголя повышает риск развития рака молочной железы.

Когда начинать скрининг рака молочной железы

Женщинам со средним риском развития рака молочной железы рекомендуется начинать скрининг в возрасте 40 лет. До 40 лет следует регулярно (раз в год) посещать маммолога или гинеколога, чтобы он смог провести пальпацию груди и обнаружить какие-либо изменения.

А женщинам с высоким и очень высоким риском развития рака груди рекомендуется делать маммограмму каждые 6 месяцев, начиная с 20 лет.

Какие методы скрининга рака груди существуют?

Маммограмма — это рентгеновский снимок молочной железы. Для многих женщин маммограмма — лучший способ обнаружить рак молочной железы на ранней стадии, когда его легче лечить и когда он еще не достиг достаточно больших размеров, чтобы дать о себе знать или вызвать симптомы. Регулярное прохождение маммографии может снизить риск смерти от рака молочной железы.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) молочной железы

При МРТ молочной железы используются магниты и радиоволны для получения снимков молочной железы. МРТ молочной железы используется наряду с маммографией для обследования женщин с высоким риском развития рака молочной железы. Поскольку МРТ молочной железы может показать отклонения от нормы даже при отсутствии рака, она не используется для женщин со средним уровнем риска.

Клиническое обследование молочных желез — это осмотр молочных желез врачом или медсестрой, которые с помощью рук ощупывают их на предмет наличия уплотнений или других изменений.