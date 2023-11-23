6 обследований, который стоит пройти каждой женщине после 40 лет

Медицина давно сделала шаг вперед в изучении и в профилактике самых разных заболеваний. От пациента требуется вовремя проходить обследования. Однако далеко не все взрослые люди видят необходимость в проведении чек-апа всего организма, оставляя поход к врачу на потом. Это повышает риск запустить болезнь, которая при своевременном обнаружении лечится гораздо легче.

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«Рамблер» узнал у врача-терапевта Анастасии Атюниной, какие обследования важно пройти женщине после 40 лет.

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Сердечно-сосудистая система

Первым делом необходимо проверить работу сердечно-сосудистой системы. Практика показывает, что в возрасте 40 лет часто впервые дает о себе знать артериальная гипертензия, то есть повышенное давление.

«Повышение артериального давления до 140/90 мм рт. ст. и выше требует обращения к врачу», — объяснила медик.

Повышенное давление негативным образом влияет на самочувствие человека. Это состояние мешает жить и работать в привычном ритме.

Уровень холестерина

Помимо дел сердечных важно выяснить свой уровень холестерина. Для этого необходимо пройти несколько обследований.

«Общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды. С возрастом риски сердечно-сосудистых проблем возрастают и целевые значения этих показателей врач рассчитывает индивидуально. Если холестерин повышен, необходимо провести УЗИ артерий шеи и нижних конечностей», — пояснила Анастасия Атюнина.

Так получится вовремя выявить атеросклеротические изменения в сосудах. Особенно важно обратить на это внимание в том случае, если женщина курит.

Углеводный обмен

Проблема лишнего веса мало кого обходит стороной в наши дни. Однако помимо эстетических проблем, он также несет угрозу здоровью. При такой проблеме пациентке важно пройти еще одно обследование.

«Необходим контроль уровня глюкозы крови, гликированного гемоглобина для исключения сахарного диабета», — пояснила эксперт.

Риск онкологических заболеваний

Современная наука научилась подбирать ключ к лечению некоторых онкологических заболеваний. Однако они требуют оперативной диагностики и своевременного вмешательства специалистов. В 40 лет у многих повышается риск столкнуться с такой болезнью.

«После 40 лет необходимы такие скрининговые обследования, как эзофагогастродуоденоскопия, видеоколоноскопия», — рассказала врач-терапевт.

Легкие

Анастасия Атюнина советует делать рентгенографию ежегодно. Это поможет выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии их развития. А значит, облегчить процесс лечения.

Моче-половая система

В 40 лет необходимо регулярно проходить обследование у гинеколога. Независимо от того, есть ли у вас дети или вы их только планируете, жалуетесь на что-либо или нет.