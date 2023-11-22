Врачи назвали симптом опухоли мозга, который принимают за последствия ковида

Злокачественные опухоли особенно опасны тем, что могут долго не проявляться, а их симптомы можно легко принять за проявления других болезней.

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Так например, многие могут подумать, что изменения в обонянии могут быть связаны только с коронавирусом и его последствиями. Однако, на самом деле, этот симптом может говорить о развитии опухоли головного мозга.

В частности, у пациентов, которые жаловались на назойливые запахи, впоследствии обнаруживалась глиобластома — агрессивная опухоль головного мозга. Например, один из пациентов рассказывал, а другую девушку с этим диагнозом долго преследовал запах горелых тостов. Когда они обратились к медикам, опухоль была уже на четвертой стадии.

В НМИЦ онкологии им. Петрова рассказали «Доктору Питеру», что такие симптомы могут указывать на опухоли головного мозга, чаще всего на опухоли островковой или височной доли. Как объясняют врачи, указывать на опухоль может не только запах горелого, но и просто неприятные вкусовые ощущения и странные запахи.