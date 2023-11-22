Терапевт перечислила причины боли в области сердца

Боли в сердце далеко не всегда означают, что с этим органом есть какие-либо проблемы, сообщает терапевт Татьяна Романенко.

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В беседе с “Москвой 24” она рассказала, что болевые ощущения могут быть связаны с органами дыхания или позвоночником.

По словам врача, боли в левой части грудной клетке могут сигнализировать о проблемах с органами дыхания. К примеру, при плеврите, для которого характерно воспаление оболочки легких. Неприятные ощущения в данном случае появляются не только при движении, но и при обычном дыхании.

Романенко отмечает, что заболевания мышц и позвоночника тоже могут приводить к болям, которые можно спутать с сердечными. По словам врача, такой симптом характерен для миозита, остеоартроза, дорсопатии и заболеваний плечевого сустава.

В заключение эксперт сообщила, что нарушения вегетативной нервной системы тоже могут провоцировать боли в области сердца.