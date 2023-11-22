Все, что нужно знать о келоидных рубцах
Келоидный рубец — образование кожи темно-красной, алой или светло-розовой окраски, он возвышается над поверхностью кожи, иногда сопровождается зудом, жжением, а чаще всего — болью.
О том, почему возникают келоидные рубцы и как их лечить, «Рамблеру» рассказала Решетняк Оксана Павловна, пластический хирург направления Beauty в клинике «Семейная».
Почему возникают келоидные рубцы?
Механическое повреждение кожи — частая причина возникновения рубцов вследствие татуировок, термических или химических ожогов, пирсинга, укусов животных. В редких случаях они могут образоваться без всякого повода.
Локализуются данные рубцы в области груди, на нижних и верхних конечностях, на лице, но почти никогда их нет на ладонях, ступнях, веках и гениталиях.
Вреда для здоровья человека образовавшийся келоидный рубец не несет, но может принести дискомфорт — как психологический, так и физический. Данные рубцы не могут исчезнуть или уменьшиться сами по себе даже со временем.
Главное отличие келоидных рубцов от других — это их склонность к значительному росту, они часто затрагивают здоровую кожу вокруг. Их рост может занять несколько месяцев или даже лет. В результате краевая зона рубца начинает напоминать клешни краба. Если келоидный рубец расположен на сгибательных и разгибательных поверхностях, он может сдерживать движения.
В зависимости от давности возникновения келоидные рубцы делят на:
- молодые — характерно активный рост, длительностью от 3 месяцев до 3 лет;
- старые (зрелые) — длительность более 3 лет, рост рубца может заканчиваться или очень медленно увеличиваться.
Существует несколько причин, которые могут привести к образованию келоидных рубцов:
- Неожиданное возникновение без определенной причины.
- Наследственность.
- Вследствие механического или химического воздействия на кожу (травмы, операций, угри, воспалительные процессы, укусы животных, ожоги).
- Продолжительный прием некоторых медикаментов: гормональных, противовоспалительных препаратов, препаратов для лечения ревматологических и онкологических заболеваний, препаратов, разжижающих кровь.
- Темная кожа. Было отмечено, что люди с темной кожей в большей степени склонны к образованию патологических (келоидных) рубцов.
К кому обратиться, если на коже образовался келоидный рубец?
К хирургу обращаются, если келоидный рубец возник после операции или возможно травмы. Если рубцы возникают без причины или появляются на месте изменившейся кожи (прыщи, фурункулы и т.п.), нужно обратиться за помощью к дерматологу. Если же в анамнезе есть заболевания эндокринной системы (такие, как сахарный диабет или ожирение) необходимо обратиться к терапевту, эндокринологу или гинекологу-эндокринологу. При системном поражении организма необходима консультация ревматолога или врача-генетика.
Диагностика и обследование келоидных рубцов
При сборе данных о пациенте врач обращает внимание на особенности формирования патологической рубцовой ткани.
- Начало образования — через несколько недель или месяцев после заживления раны;
- Высокий темп роста;
- Нет тенденции к снижению;
- Распространение за края первичного очага;
- Нет возможности взять кожу в складку в области рубца;
- Возникает зуд, болезненность, жжение;
- Рубец плотный и неровный.
Сначала рубец необходимо лечить терапевтически; если же его удалить хирургическим путем, то вероятность рецидива в этом месте очень высока. Поэтому важно пройти лечение у врача-дерматолога. Терапия включает местные методы, когда в область рубца накладывают повязки, или медикаментозное лечение. Врач назначает гели, пасты, мази и медикаментозную терапию с введением гормонов (глюкокортикостероидов) под кожу в место сформировавшегося рубца. Эти гормоны направлены на замедления развитию патологической ткани и таким образом уменьшению рубца.
Если терапевтическое лечение неэффективно и большая часть рубца остается, тогда вы попадаете в руки к хирургу. Эти патологические уплотнения хирурги иссекают по линиям натяжения кожи, а края раны соединяют атравматичными хирургическими нитками, которые вызывают минимальные реакции со стороны соединительных тканей. После операции вы получаете малозаметный рубец.
В послеоперационный период включает в себя профилактическое лечение — это физиотерапия и инъекции гормонов. В ходе процедуры электрофореза специальные подушечки пропитываются лекарством, затем в каждую из них закрепляют электрод. Их прикладывают на проблемное место на несколько минут. Разряд во время процедуры маленький, человек ощущает лишь легкое покалывание в области рубца.
Физиотерапия, как и все виды лечения, должна назначаться врачом, поскольку электрофорез также может усилить рост келоидного рубца.