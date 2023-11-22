Все, что нужно знать о келоидных рубцах

Келоидный рубец — образование кожи темно-красной, алой или светло-розовой окраски, он возвышается над поверхностью кожи, иногда сопровождается зудом, жжением, а чаще всего — болью.

© wavebreakmedia_micro/Freepik

О том, почему возникают келоидные рубцы и как их лечить, «Рамблеру» рассказала Решетняк Оксана Павловна, пластический хирург направления Beauty в клинике «Семейная».

Видео дня

Почему возникают келоидные рубцы?

Механическое повреждение кожи — частая причина возникновения рубцов вследствие татуировок, термических или химических ожогов, пирсинга, укусов животных. В редких случаях они могут образоваться без всякого повода.

Локализуются данные рубцы в области груди, на нижних и верхних конечностях, на лице, но почти никогда их нет на ладонях, ступнях, веках и гениталиях.

Вреда для здоровья человека образовавшийся келоидный рубец не несет, но может принести дискомфорт — как психологический, так и физический. Данные рубцы не могут исчезнуть или уменьшиться сами по себе даже со временем. Оксана Павловна Решетняк Пластический хирург клиники "Семейная" направление Beauty

Главное отличие келоидных рубцов от других — это их склонность к значительному росту, они часто затрагивают здоровую кожу вокруг. Их рост может занять несколько месяцев или даже лет. В результате краевая зона рубца начинает напоминать клешни краба. Если келоидный рубец расположен на сгибательных и разгибательных поверхностях, он может сдерживать движения.

В зависимости от давности возникновения келоидные рубцы делят на:

молодые — характерно активный рост, длительностью от 3 месяцев до 3 лет;

старые (зрелые) — длительность более 3 лет, рост рубца может заканчиваться или очень медленно увеличиваться.

Существует несколько причин, которые могут привести к образованию келоидных рубцов:

Неожиданное возникновение без определенной причины. Наследственность. Вследствие механического или химического воздействия на кожу (травмы, операций, угри, воспалительные процессы, укусы животных, ожоги). Продолжительный прием некоторых медикаментов: гормональных, противовоспалительных препаратов, препаратов для лечения ревматологических и онкологических заболеваний, препаратов, разжижающих кровь. Темная кожа. Было отмечено, что люди с темной кожей в большей степени склонны к образованию патологических (келоидных) рубцов.

К кому обратиться, если на коже образовался келоидный рубец?

К хирургу обращаются, если келоидный рубец возник после операции или возможно травмы. Если рубцы возникают без причины или появляются на месте изменившейся кожи (прыщи, фурункулы и т.п.), нужно обратиться за помощью к дерматологу. Если же в анамнезе есть заболевания эндокринной системы (такие, как сахарный диабет или ожирение) необходимо обратиться к терапевту, эндокринологу или гинекологу-эндокринологу. При системном поражении организма необходима консультация ревматолога или врача-генетика.

Диагностика и обследование келоидных рубцов

При сборе данных о пациенте врач обращает внимание на особенности формирования патологической рубцовой ткани.

Основные признаки келоидных рубцов: Начало образования — через несколько недель или месяцев после заживления раны;

Высокий темп роста;

Нет тенденции к снижению;

Распространение за края первичного очага;

Нет возможности взять кожу в складку в области рубца;

Возникает зуд, болезненность, жжение;

Рубец плотный и неровный.

Сначала рубец необходимо лечить терапевтически; если же его удалить хирургическим путем, то вероятность рецидива в этом месте очень высока. Поэтому важно пройти лечение у врача-дерматолога. Терапия включает местные методы, когда в область рубца накладывают повязки, или медикаментозное лечение. Врач назначает гели, пасты, мази и медикаментозную терапию с введением гормонов (глюкокортикостероидов) под кожу в место сформировавшегося рубца. Эти гормоны направлены на замедления развитию патологической ткани и таким образом уменьшению рубца. Оксана Павловна Решетняк Пластический хирург клиники "Семейная" направление Beauty

Если терапевтическое лечение неэффективно и большая часть рубца остается, тогда вы попадаете в руки к хирургу. Эти патологические уплотнения хирурги иссекают по линиям натяжения кожи, а края раны соединяют атравматичными хирургическими нитками, которые вызывают минимальные реакции со стороны соединительных тканей. После операции вы получаете малозаметный рубец.

В послеоперационный период включает в себя профилактическое лечение — это физиотерапия и инъекции гормонов. В ходе процедуры электрофореза специальные подушечки пропитываются лекарством, затем в каждую из них закрепляют электрод. Их прикладывают на проблемное место на несколько минут. Разряд во время процедуры маленький, человек ощущает лишь легкое покалывание в области рубца.