Реабилитолог назвал действенные способы профилактики инсульта

Инсульт — это нарушение кровообращения головного мозга. Именно поэтому большинство проблем в организме вызвано нарушением доступа крови к внутренним органам. Проще говоря, с точки зрения физики любая болезнь связана с микроциркуляцией крови, и инсульт не исключение. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-реабилитолог Николай Мавричев, основатель академии практической натуропатии.

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«Одна из причин нарушения кровотока — напряжение мышц в шее. Кровообращение в мозге снижается, кислорода не хватает, мягкие ткани начинают отмирать практически мгновенно. Результат — нарушение речевых, двигательных и других функций организма», — объяснил он.

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По словам врача, снижение функции кишечника, почек, стресс, курение, переохлаждение, нервы — все это тоже ведет к перенапряжению сосудов и может вызвать инсульт.

Для профилактики инсульта существует несколько способов. Один из них — массаж внутренних органов.

«Для снятия напряжения внутренних органов и поддержания их функционирования необходимо делать специальные медицинские массажи. Самомассаж также поможет снять спазм и восстановит кровоток. Если органы не получают достаточного количества кислорода, их функционирование ухудшается, мозг не получает достаточного количества ферментов», — добавил врач.

Важно также заботиться о желудочно-кишечном тракте и очищать организм от токсинов и других лишних веществ.

«Можно использовать детоксы, разгрузочные дни, коррекцию диеты. Главное — максимально вывести из организма вредные микроорганизмы и очистить сосуды от шлаков, которые препятствуют циркуляции крови. И, конечно, добавлять в пищу больше полезных продуктов — овощей и фруктов», — подчеркнул эксперт.

Профилактикой инсульта может быть разминка болевых точек в шейном отделе.

«С передней и задней стороны шеи расположены вены, которые питают мозг — их нужно проминать. Через шейные позвонки в мозг поступает кислород, без которого невозможна жизнедеятельность организма. Снятие напряжения в шее восстановит кровоток», — объяснил медик.