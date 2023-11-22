Эксперт перечислила меры первой помощи при обморожении

Обмороженные участки кожи нельзя обрабатывать жиром и мазями или растирать снегом в попытках их согреть, предупредила специалист ультразвуковой диагностики, заместитель главного врача клиники «Ниармедик» Тамара Григолия.

© Lenta.ru

Она перечислила россиянам основные ошибки и меры первой помощи при обморожении в комментарии для «Ленты.ру».

Видео дня

Григолия заявила, что переохлаждение возникает при длительном нахождении на минусовой температуре, а также при неправильно оказанной помощи для согрева человека. К ним врач отнесла обработку обмороженных участков кожи жиром и мазями, растирание кожи при появлении отека и волдырей или растирание снегом с целью согреться. При этом, как отметила медик, сильное переохлаждение чревато не только простудой, но и более тяжелыми последствиями — вплоть до ампутации конечностей и летального исхода.

Переохлаждение чаще всего возникает в межсезонье и зимой. Наступить оно может, если человек, например, оделся легко, не по погоде, попал под ледяной дождь или в более экстремальных ситуациях, когда люди проваливаются в водоем, переходя его по первому тонкому льду, — говорит Тамара Григолия врач УЗИ-диагностики.

При угрозе обморожения необходимо раздеться в теплом, сухом помещении, накрыться теплым одеялом, выпить горячего чая, кофе или молока, перечислила порядок действий врач.

Обмороженные части тела незамедлительно следует начать согревать путем растирания чистыми руками, смоченными спиртом, до появления чувствительности. Делать это можно в теплой ванне в течение 20-30 минут. Температуру воды нужно постепенно повышать с 20 градусов до 40, — рассказала она. — При повреждении участка кожи его можно промыть мылом, высушить, закрыть стерильной повязкой и тепло закутать.

В то же время, по словам Григолии, при сильном обморожении быстрое согревание, массаж или растирание категорически противопоказаны. В этом случае на пораженную поверхность нужно наложить теплоизолирующую повязку, объяснила врач. Для ее изготовления следует соединить несколько слоев марли, толстый слой ваты, затем снова слои марли, а сверху закрыть повязку клеенкой или прорезиненной тканью. Пострадавшего нужно срочно доставить в больницу, добавила собеседница «Ленты.ру».

Чтобы не допустить переохлаждения и обморожения, нужно одеваться по погоде, напомнила врач. Желательно надевать одежду и обувь из натуральных материалов. Одежда должна иметь несколько тонких слоев, вместо одного плотного.