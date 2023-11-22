Онколог назвала 3 условия для профилактики рака

Плохая наследственность — это еще не приговор, если уделить внимание профилактике рака. Врач-онколог Марина Шорина со ссылкой на исследования объяснила, что подавляющее число выявленных онкозаболеваний — результат образа жизни людей. Об этом эксперт заявила в беседе с РИАМО.

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В первую очередь важен рацион. Особенно когда уже имеются заболевания, из-за которых требуется особый подход к питанию. Например, раку желудка нередко предшествуют гастрит и язва.

«Если имеется какой-либо гастроэнтерологический диагноз, важно придерживаться того питания, которое вам прописал доктор. Также важно иметь разнообразный рацион, богатый микро- и макронутриентами», — объяснила онколог.

Здоровый образ жизни подразумевает и отказ от курения, в том числе электронных сигарет, а также физическую активность. При этом спровоцировать онкологию могут даже солнечные лучи.

«Всем людям вне зависимости от типа и цвета кожи рекомендуется наносить крем с SPF не ниже 50 на открытые участки кожи в летнее время в часы повышенной активности солнца. И стоит помнить, что легкая одежда не защищает на 100% нашу кожу. Избыточный ультрафиолет грозит развитием меланомы — редкой, но очень опасной злокачественной опухоли», — отметила эксперт.