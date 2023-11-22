Онколог назвала популярный способ курить, который может спровоцировать рак

Поговорка «клин клином вышибают» в борьбе с пагубными привычками не работает. Курильщики, чтобы избавиться от зависимости, зачастую пересаживаются на вейпы и электронные сигареты. Однако, предупреждает врач-онколог Суна Исакова в беседе с «Лентой.ру», этот способ больше вредит, чем помогает. И вейпы, и электронки, как и сигареты, содержат канцерогены — вещества, провоцирующие развитие рака легких и ротовой полости.

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Кроме того, «парение» может вызвать повреждение легких под названием EVALI, в народе «болезнь вейперов». По словам врача, при таком заболевании пациент кашляет, ощущает одышку, озноб, тошноту, тахикардию, боль в груди и головокружение. Бывает, доходит вплоть до того, что человек не может дышать без ИВЛ.