Онколог назвала популярный способ курить, который может спровоцировать рак

Поговорка «клин клином вышибают» в борьбе с пагубными привычками не работает. Курильщики, чтобы избавиться от зависимости, зачастую пересаживаются на вейпы и электронные сигареты. Однако, предупреждает врач-онколог Суна Исакова в беседе с «Лентой.ру», этот способ больше вредит, чем помогает. И вейпы, и электронки, как и сигареты, содержат канцерогены — вещества, провоцирующие развитие рака легких и ротовой полости.
Кроме того, «парение» может вызвать повреждение легких под названием EVALI, в народе «болезнь вейперов». По словам врача, при таком заболевании пациент кашляет, ощущает одышку, озноб, тошноту, тахикардию, боль в груди и головокружение. Бывает, доходит вплоть до того, что человек не может дышать без ИВЛ.
По опыту врача, те, кто перешел с обычных сигарет на вейпы, часто через год возвращаются к курению табака. «Вейпы мягче ощущаются. Их часто курят бесконтрольно, так как не существует рекомендаций о безопасном количестве затяжек или концентрации никотина в жидкости для устройств парения», — объяснила Исакова. Этот способ, конечно, может смягчить отвыкание от никотина, но рассчитывать на то, что он поможет побороть привычку навсегда, не стоит.