Врач перечислила меры профилактики деменции

Чтение и раскраски помогают в профилактике старческого слабоумия, рассказала невролог Светлана Дума. Меры по снижению риска развития старческого слабоумия врач перечислила изданию NGS.ru.

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Дума отметила, что деменция чаще всего развивается у людей старше 78 лет. Однако случается, что болезнь настигает и более молодых — тех, кому еще не исполнилось 60 лет.

Первым симптомом старческого слабоумия являются заявления человека о предъявляемых к нему окружающими людьми завышенных требованиях. Если человек постоянно твердит, что дома или на работе все от него чего-то хотят, это должно насторожить. Зачастую при слабоумии меняется настроение: человек становится тревожным и всем недовольным, — объяснила эксперт.

По словам невролога, более яркими симптомами деменции являются потеря во времени и пространстве. Так, человек, отправившись в магазин, может потеряться и не понимать, где находится. Также при слабоумии нарушается речь, человек забывает названия предметов, предупредила она россиян.

по официальным данным, в России с деменцией живут 1,3 миллиона человек

Несмотря на неизлечимость деменции, ее можно профилактировать, обнадежила Дума. Так, по ее словам, на преддементной стадии или на начальной стадии развития важно стимулировать человека постоянно тренировать мозг. Важную роль в этом играет чтение, заверила врач. Также полезны для мозга раскраски и арт-терапия.