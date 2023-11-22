Купероз: как избавиться от сосудистой сетки на лице

Купероз (оно же — первая стадия розацеа) — это заболевание кожи, которое в первую очередь поражает центральную часть лица и часто характеризуется обострениями и ремиссиями.

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Хотя купероз может развиваться по-разному и в любом возрасте, опросы пациентов показывают, что обычно оно начинается после 30 лет в виде приливов или покраснений на щеках, носу, подбородке или лбу, которые могут появляться и исчезать.

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Исследования показали, что со временем покраснение имеет тенденцию становиться более ярким и стойким, и могут появляться видимые кровеносные сосуды. При отсутствии лечения часто развиваются воспалительные бугорки и прыщи, а в тяжёлых случаях — особенно у мужчин — нос может опухнуть и стать бугристым из-за избытка ткани. У 50 процентов пациентов также поражаются глаза, они ощущаются раздраженными и кажутся слезящимися или налитыми кровью.

Хотя купероз может поражать все слои населения и все типы кожи, считается, что наибольшему риску подвержены люди со светлой кожей, которая склонна легко краснеть. Это расстройство чаще диагностируется у женщин, но, как правило, протекает более тяжело у мужчин.В опросах, проведённых Национальным обществом по борьбе с розацеа (NRS), почти 90 процентов пациентов с розацеа заявили, что это состояние снизило их уверенность в себе и самооценку, а 41 процент сообщили, что это заставило их избегать контактов с общественностью или отменить социальные мероприятия. Среди людей с тяжёлой формой розацеа почти 88 процентов заявили, что это расстройство негативно повлияло на их профессиональное взаимодействие, и почти 51 процент сказали, что они даже пропускали работу из-за своего состояния. Хорошей новостью является то, что более 70 процентов опрошенных сообщили, что лечение улучшило их эмоциональное и социальное благополучие.Хотя точная причина купероза (розацеа) неизвестна и как такового лечения не существует, знания о его признаках и симптомах продвинулись настолько, что это заболевание можно эффективно контролировать с помощью медикаментозной терапии и изменения образа жизни. Чтобы это заболевание не стало более серьёзным и не вторглось в повседневную жизнь, мы поговорили с Ириной Галко, ведущим косметологом MIXIT, обо всех нюансах купероза.Что такое купероз? Это болезнь или симптом? У кого чаще появляется: у мужчин или женщин?

Купероз (розацеа) — это заболевание кожи, возникающее вследствие снижения эластичности и ломкости капилляров, приводящих к нарушению микроциркуляции крови и нарушению питательной функции кожи. Основная причина — генетическая предрасположенность, особенность мелких сосудов кожи.

Как проявляется купероз? С какого возраста может появиться?Покраснение кожи, повышенная чувствительность, стойко расширенные капилляры (сосудистые звёздочки), жжение кожи, зуд, сухость. Развивается чаще после 30–35 лет, но может быть врождённым.Какие причины появления купероза?Генетика плюс факторы, усугубляющие данное состояние — курение, алкоголь, острая и горячая пища, УФ-излучение, стрессы, гормональные перестройка (пубертат, менопауза, беременность), лекарственные препараты, воздействующие на стенки капилляров.Бывает ли купероз наследственным?

Да.Что способствует появлению купероза, а что может усугубить «ломкость сосудов»?Пребывание на солнце в активные часы, не использование солнцезащитных средств, резкие перепады температур; профессии, связанные с тепловым воздействием, курение, алкоголь, пища, агрессивные косметологические процедуры (лазерная шлифовка, глубокие пилинги и т. д.).Может ли купероз появится не только на лице, но и на других частях тела?

Да.Как диагностируют купероз?У врача дерматолога при осмотре кожи и выявление характерных симптомов купероза.Можно ли вылечить купероз?

Нет. Можно улучшить состояние, устранив основные триггеры, ухудшающие состояние капилляров. Нужен правильно подобранный уход. Аппаратные методы, коагуляция расширенных капилляров.

Как ухаживать за кожей, склонной к куперозу?Умываться только тёплой водой средствами на основе мягких ПАВов, тонизировать кожу лосьонами и тониками с успокаивающими компонентами, увлажнять и питать кожу при помощи сывороток и кремов, в составах которых есть гиалуроновая кислота, витамины С и Е, ненасыщенные жирные кислоты. Летом — обязательно применение защитных кремов. В ветреную и холодную погоду наносить плёнкообразующие крема. Не применять средства с простыми спиртами. Отказаться от скрабов с грубыми абразивными частицами.

Нужно ли принимать какие-то витамины, если есть купероз?

Витамины С, D, К, Р, Омега-3.

Есть ли профилактика этого состояния, и к какому врачу нужно обращаться, если есть подозрение на купероз?