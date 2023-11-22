Сомнолог перечислила причины, по которым с утра болит голова

Если головные боли беспокоят исключительно по утрам, значит, причина кроется в нарушениях со сном, уверена сомнолог Елена Царева.

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В беседе со Sputnik она рассказала, что голова болит в том случае, если у человека нет режима сна.

По словам врача, организм старается предугадать, в какое время человек проснется, и пытается подстраиваться под него. Когда пробуждение приходится на период глубокого сна, проснуться значительно сложнее, чем в начале или конце сонного цикла. Это и приводит к недомоганиям, уверена Царева.

Сомнолог также отмечает, что головные боли могут быть вызваны духотой в помещении. Если проветривание комнаты на ночь не помогает, следует обратиться к врачу.

Царева сделала акцент на том, что кислородное голодание, или гипоксия, зачастую появляется из-за храпа, который часто приводит к остановке дыхания во сне. Головные боли также могут быть вызваны высоким артериальным давлением.

Еще мигрень по утрам может сигнализировать о нежелании вставать и что-то делать. Это один из признаков депрессии, заключила врач.

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