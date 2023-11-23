Неожиданную причину бессонницы назвал врач

Отсутствие сна может быть следствием проблем с почками, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин.
«Заболевания почек могут проявляться совершенно разными симптомами, особенно когда дело касается хронической болезни почек или хронической почечной недостаточности», – сказал медик.
По его словам, также признаками почечных заболеваний являются снижение уровня гемоглобина в крови и головные боли. Хроническая почечная недостаточность проявляется себя с неожиданной стороны. Одна из них – бессонница, подчеркнул специалист в беседе с «Россия 1».
Ранее эксперты связали бессонницу, которая возникает после 40 лет, с развитием когнитивных нарушений. Нарушение сна в таком случае чаще всего сопровождается депрессивным состоянием.