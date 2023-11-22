Врач: рак поджелудочной вызывает одна досадная ошибка

Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, на что может указывать боль в середине живота и как это связано с лишним весом.

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Дело в том, что именно такой дискомфорт зачастую объясняется нарушением работы поджелудочной железы. Что доводит до такого состояния?

Специалисты напоминают, что контроль за весом является одним из самых важных, когда речь идет о профилактике ряда самых опасных недугов. В том числе для поджелудочной железы.

Как отметил гастроэнтеролог в своем Telegram-канале, согласно исследованиям, достоверно ухудшают состояние поджелудочной железы алкоголь, курение, а также большое количество жира.

Врач подчеркнул, что люди с лишним весом находятся в особой зоне риска по раку поджелудочной железы. Игнорировать эту информацию - большая и досадная ошибка.

"Повышенный уровень инсулина, вызванный избыточным весом, может не только способствовать развитию сахарного диабета, но и образованию опухоли в поджелудочной", - предупредил Сергей Вялов.

Врач напомнил, как еще может сигнализировать организм о проблемах с поджелудочной. У многих пациентов фиксируется опоясывающая боль.

"Болит вокруг, потому что рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу. Тут появляется ощущение обруча или круга", - ранее уточнил специалист.