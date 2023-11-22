Часто игнорируемое состояние может быть признаком инсульта

Люди довольно часто игнорируют один симптом, который может указывать на инсульт. При выявлении этого признака нужно обратиться к врачу, пишет The Mirror.

© Чемпионат.com

Речь идёт о головокружении – ощущении, когда кажется что все вокруг вращается. В результате человек даже может потерять равновесие. Конкретно при инсульте приступ головокружения может длиться несколько секунд или часов, а в крайних случаях может продолжаться несколько дней.

Повторяющиеся эпизоды головокружения требуют медицинской помощи, поскольку они могут указывать на серьёзное заболевание.