Часто игнорируемое состояние может быть признаком инсульта
Люди довольно часто игнорируют один симптом, который может указывать на инсульт. При выявлении этого признака нужно обратиться к врачу, пишет The Mirror.
Речь идёт о головокружении – ощущении, когда кажется что все вокруг вращается. В результате человек даже может потерять равновесие. Конкретно при инсульте приступ головокружения может длиться несколько секунд или часов, а в крайних случаях может продолжаться несколько дней.
Повторяющиеся эпизоды головокружения требуют медицинской помощи, поскольку они могут указывать на серьёзное заболевание.
Эксперты отмечают, что распространёнными признаками инсульта являются опущение лица, слабость рук и невнятная речь. Также некоторые люди испытывают такие симптомы, как головная боль, онемение или покалывание конечностей, за несколько дней до приступа.