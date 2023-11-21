Врач объяснил, можно ли выявить рак по анализу крови

Врачи используют результаты анализа крови для выявления рака в комплексе с данными других исследований. Периодически просто сдавая кровь, рак на ранней стадии невозможно обнаружить. Об этом рассказал главный врач РКОД Адель Измайлов.

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«Большое заблуждение думать, что по анализу крови на онкомаркеры можно диагностировать рак. Для установления онкологии требуется комплексное обследование», – пояснил эксперт.

Измайлов уточнил, что такие анализы не дадут четкого ответа о наличии онкологии, но помогут врачам поставить диагноз. Так, просто сдавая периодически кровь, на ранней стадии онкологию вы не выявить.