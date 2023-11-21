Врач объяснил, можно ли выявить рак по анализу крови
Врачи используют результаты анализа крови для выявления рака в комплексе с данными других исследований. Периодически просто сдавая кровь, рак на ранней стадии невозможно обнаружить. Об этом рассказал главный врач РКОД Адель Измайлов.
«Большое заблуждение думать, что по анализу крови на онкомаркеры можно диагностировать рак. Для установления онкологии требуется комплексное обследование», – пояснил эксперт.
Измайлов уточнил, что такие анализы не дадут четкого ответа о наличии онкологии, но помогут врачам поставить диагноз. Так, просто сдавая периодически кровь, на ранней стадии онкологию вы не выявить.
По его словам, чтобы выявить онкологию на ранней стадии, нужно вовремя проходить диспансеризацию. Кроме того, можно сделать онкологический чекап, пишет издание UfaTime.ru.