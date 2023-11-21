Иммунолог Жемчугов: вспышки коклюша связаны с появлением непривитых людей

В Санкт-Петербурге, Татарстане, Томской и Челябинской областях зафиксирован рост числа заболевших коклюшем. Болезнь передается воздушно-капельным путем и особенно тяжело переносится детьми, сообщает «360» со ссылкой на слова врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

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«Коклюш опасен очень сильно для маленьких детей, потому что сухой спастический кашель может вызвать спазм гортани, и человек просто задохнется. Также опасен для всех тем, что от такого приступообразного кашля может быть разрыв легкого», – отметил эксперт.

Кроме того, в ряде случаев возможно единовременное с коклюшем заражение другими инфекциями, в частности, гриппом, коронавирусом или ОРВИ.Иммунолог также посоветовал не заниматься самодиагностикой и в случае подозрения на коклюш обращаться к специалисту.

По словам Жемчугова, обезопасить себя от этой болезни поможет только вакцинация. Прививаться можно как детям, так и взрослым. Зрелый человек может перенести коклюш легко, а ребенок без прививки имеет риск остаться инвалидом или умереть.

«Надо детей вакцинировать АКДС, взрослых можно тоже – есть французская вакцина. Вакцина АКДС должна быть у всех детей, потому что все инфекции – смертельные или инвалидизирующие», – объяснил иммунолог.