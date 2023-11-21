Малышева объяснила, почему возникает боль в ребрах

Врач Елена Малышева рассказала, что нужно сделать сразу после того, как вы почувствовали боль в ребрах.

© Вечерняя Москва

— В первую очередь нужно сделать рентген, и человеку откроется его диагноз, — заявила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

Боль в области ребер может иметь разную выраженность и характер. Она может быть еле ощутимой, периодической или острой с невыносимым ощущением.

Как отметила Малышева, наиболее распространенными причинами болей в области ребер являются травматические повреждения. При ушибе возможно появление гематомы, отека мягких тканей. При пальпации поврежденной области дискомфорт может усиливаться. Важно провести диагностику, чтобы исключить переломы ребер и повреждения внутренних органов грудной клетки.

Малышева добавила, что игнорирование болей в области ребер может привести к серьезным последствиям и угрожать жизни, поэтому важно вовремя установить причину и начать лечение.