Эндокринолог рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ранняя седина

Седина может появиться и в молодом возрасте. О том, в каких случаях это указывает на болезнь, рассказала врач-эндокринолог клиники «Инвитро» Юлия Сидоркина.

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Появление первой седины часто приходится на 25-30 лет. У мужчин она затрагивает зону бороды и висков, а у женщин – теменно-затылочную область.

Ранняя седина не является нормой. Это может быть следствием патологий и требует выяснения причин её развития.

Ранняя седина может указывать на следующие заболевания: