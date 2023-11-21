Эндокринолог рассказала, симптомом каких заболеваний может быть ранняя седина
Седина может появиться и в молодом возрасте. О том, в каких случаях это указывает на болезнь, рассказала врач-эндокринолог клиники «Инвитро» Юлия Сидоркина.
Появление первой седины часто приходится на 25-30 лет. У мужчин она затрагивает зону бороды и висков, а у женщин – теменно-затылочную область.
Ранняя седина не является нормой. Это может быть следствием патологий и требует выяснения причин её развития.
Ранняя седина может указывать на следующие заболевания:
Кроме того, раннюю седину могут вызвать беременность и лактация, стрессы, синдром хронической боли, приём некоторых лекарств и плохая экология.
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