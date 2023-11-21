Врач рассказала о причинах, по которым у человека может пропасть голос

Что делать, если пропал голос? Что такое афония и дисфония? Каких действий при проблемах с голосом лучше избегать?

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью для RuNews24.ru ответила Алена Гуляева, врач-терапевт ИНВИТРО-Урал.

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– Почему может пропасть голос? Связаны ли стресс и изменения голоса?

– Нарушения голоса делят на две группы в зависимости от степени его сохранности – дисфония и афония. Расстройство, при котором происходит изменение свойств голоса (громкость, высота, тембр), называется дисфонией. Расстройство, при котором голос полностью отсутствует и сохраняется только шепотная речь, называется афонией.

Искажения голоса могут быть функциональными, то есть временными, и органическими – стойкими. Временные возникают при перенапряжении голосового аппарата, например, при продолжительном крике, громком говорении или пении, под воздействием психотравмирующих факторов (психогенная афония) и после острых заболеваний дыхательных путей. Например, при острых воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей вирусы вызывают отек голосовых связок, и голос становится осипшим или хриплым, изменяется его тембр. Органические поражения голосового аппарата возникают вследствие анатомических изменений или хронических воспалительных процессов.

Изменение голоса может возникнуть при различных заболеваниях: эндокринных (например, патологиях щитовидной железы), аллергических (аллергический ринит), болезнях желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальный рефлюкс — заброс кислого желудочного содержимого в пищевод), дыхательных путей (ларингит), в результате травм, операций, ожогов. Изменение темпа и тембра речи могут свидетельствовать и о неврологических патологиях, когда нарушается иннервация голосового аппарата. В частности, дизартрия (затруднение в произношении, искажение слов или отдельных звуков) является остаточным явлением после инсульта.

– Могут ли вредные привычки быть причиной изменения голоса?

– Курение вейпов, электронных и обычных сигарет влияет на голос. Дым содержит различные вредные вещества, в зависимости от вида курения, — никотин, окись углерода, формальдегид, бензол, ацетальдегид, аммиак и др., вызывающие раздражение слизистых оболочек дыхательных путей. При длительном курении развивается хроническое воспаление гортани, что со временем приводит к нарушениям голоса. Кроме того, это может стать причиной образования на голосовых связках узелков (полипов) и, как следствие, искажения голоса. И выражение «прокуренный голос» в этом случае можно понимать буквально.

При хроническом алкоголизме изменяется состояние слюнных желез, снижается слюноотделение, что вызывает постоянную сухость слизистой ротовой полости, поэтому голос может стать хриплым.

– Как себе помочь, если изменился или пропал голос? Каких действий лучше избегать?

– Если проблемы с голосом возникли из-за воспаления в горле, необходимо сразу обратиться к врачу. Если голос пропал из-за чрезмерного напряжения голосовых связок, можно попытаться восстановить его самостоятельно. Старайтесь меньше говорить или говорить негромко, но не шепчите, так как при шепоте голосовые связки напрягаются сильнее. Пейте, если нет непереносимости, теплые напитки (отвары ромашки, шалфея, чай с имбирем, молоко с медом), используйте леденцы с растительными компонентами. Если вы курите, постарайтесь делать это реже, но лучше навсегда отказаться от этой вредной привычки. Избегайте газированных напитков и острой пищи, раздражающих слизистую ротовой полости. Если голос не восстановился за 7-10 дней, обратитесь к врачу-терапевту или оториноларингологу.

– Есть ли профилактика потери голоса?