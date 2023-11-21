Врач Бурдаковская рассказала о причинах развития хронической усталости

Ведущий медицинский эксперт «Инвитро» Виолетта Бурдакова в беседе с «Мослентой» отметила, что основными причинами развития синдрома хронической усталости могут являться вирусные и бактериальные инфекции.

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По ее словам, хроническую усталость могут вызвать вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, гепатит C, герпес и коронавирусы, а также хламидии, микоплазмы и микобактерии туберкулеза.

Постоянную усталость может сопровождать гормональный дисбаланс, дефицит витаминов и минералов. Врач подчеркнула, что такое состояние может развиваться из-за стресса и интенсивной психоэмоциональной нагрузки. Кроме того, на организм так могут повлиять некоторых лекарства.

Бурдакова добавила, что синдром хронической усталости встречается в основном у людей в возрасте 25-45 лет, чаще у женщин, а также у работников профессии, которых требуют высокой интеллектуальной деятельности, стрессоустойчивости, быстроты реагирования и сообразительности.