Три причины, из-за которых  у вас возникает вздутие живота

Вздутие живота - это сигнал того, что система пищеварения работает не так, как должна. По словам диетолога Лиз Купер, к этой проблеме могут привести три фактора.

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Вздутие живота может возникнуть по трём причинам. Это диета, отсутствие физической активности и высокий уровень стресса.

Что касается диеты, то вздутие часто связано с непереносимостью определённых продуктов. Например, пшеницы, молочных продуктов, дрожжей, яиц, фасоли, бобовых, некоторых овощей. Также причина может заключаться вообще в любой пище, которую организму тяжело переварить.

К ухудшению пищеварения могут привести и отвлечение во время еды, слишком быстрый приём пищи, приём пищи на ходу, а также поздно вечером.

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Усиливаться симптомы вздутия живота могут также при сильно стрессе. Объясняется это тем, что при стрессовых ситуациях поток крови отклоняется от пищеварительной системы. В результате снижается выработка специальных ферментов.