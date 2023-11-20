Daily Mail: названы неожиданные признаки сердечного приступа

Некоторые симптомы могут указывать на то, что приближается инфаркт. Об этом пишет издание Daily Mail.

В издании отмечается, что инфаркт миокарда развивается в результате полной или частичной блокировки артерии, которая питает сердце. Причин может быть много, но больше всего рискуют мужчины старше 40 лет и женщины в период менопаузы.

Главными симптомами инфаркта считаются боль в груди, головокружение и ощущение нехватки воздуха. Но кроме этих есть и другие симптомы, которые должны насторожить. Например, «сердечный» кашель, который развивается из-за застоя крови в легких, так как сердце не может ее перекачивать полностью.