Стало известно, когда кофе облегчает боли в животе
Когда органических патологий у пациента нет, а боль, нарушение стула и дискомфорт в животе есть, речь чаще всего идет о синдроме раздраженного кишечника. Ранее ученым стало известно, что неприятные симптомы могут облегчить некоторые продукты: овощи, фрукты, рыба и оливковое масло. Исследователи из национального университета Сингапура поставили перед собой задачу выяснить, как на недуг влияет употребление кофе. Результаты опубликованы на портале MDPI.
Экспериментировать не пришлось, ученые взяли за основу восемь предшествующих исследований, которые охватили в совокупности более 400 тысяч человек. На основе данных был сделан вывод, что те, кто пьет кофе, в меньшей степени предрасположены к развитию синдрома раздраженного кишечника. Интересно, что взаимосвязи между количеством и эффектом не обнаружено. Другими словами, достаточно всего одной чашки в день для положительного эффекта. Правда, чтобы выяснить, каким образом напиток снимает боль, нужны дополнительные исследования.
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