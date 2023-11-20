Стало известно, когда кофе облегчает боли в животе

Когда органических патологий у пациента нет, а боль, нарушение стула и дискомфорт в животе есть, речь чаще всего идет о синдроме раздраженного кишечника. Ранее ученым стало известно, что неприятные симптомы могут облегчить некоторые продукты: овощи, фрукты, рыба и оливковое масло. Исследователи из национального университета Сингапура поставили перед собой задачу выяснить, как на недуг влияет употребление кофе. Результаты опубликованы на портале MDPI.

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Экспериментировать не пришлось, ученые взяли за основу восемь предшествующих исследований, которые охватили в совокупности более 400 тысяч человек. На основе данных был сделан вывод, что те, кто пьет кофе, в меньшей степени предрасположены к развитию синдрома раздраженного кишечника. Интересно, что взаимосвязи между количеством и эффектом не обнаружено. Другими словами, достаточно всего одной чашки в день для положительного эффекта. Правда, чтобы выяснить, каким образом напиток снимает боль, нужны дополнительные исследования.