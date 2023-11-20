К каким последствиям приводит запущенная ангина

Лечение ангины имеет крайне важное значение, так как данное заболевание может вызывать осложнения и поражать сердце, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале . По ее словам, это обусловлено тем, что стрептококк имеет структуру, схожую со структурой некоторых органов. Это вынуждает клетки иммунной системы атаковать их.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что ангину можно распознать по ряду характерных симптомов. У пациентов, страдающих от данного заболевания, наблюдается увеличение миндалин, образование гнойных пробок в ротовой полости, а также налета. Кроме того, для ангины характерны интоксикация, повышенная температура тела, вялость, слабость и боль в горле. Лечение ангины состоит из приема антибиотиков. Игнорирование назначений врачей может привести к тяжелым последствиям, так как иммунная система начинает атаковать внутренние органы.