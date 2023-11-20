Что такое ожирение, почему оно возникает и лечится ли

Избыточный вес влияет не только на внешний вид и самооценку — он не несёт ничего хорошего здоровью, особенно когда его так много, что врач диагностирует ожирение.

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Боли в суставах, одышка при любых активных действиях и усиленное потоотделение частые спутники человека с ожирением. А ещё — заболевания сердца и сосудов, диабет, и многие другие внутренние нарушения.

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«Секрет фирмы» с эндокринологами, терапевтами и нутрициологами разбирался, что такое ожирение, почему оно развивается, чем опасно для здоровья и можно ли его предотвратить.

Что такое ожирение

Для начала стоит разделить понятия «избыточный вес» и «ожирение». Они не равноценны, хоть и связаны между собой. Про избыточный вес говорят, когда у человека ИМТ (индекс массы тела) выше 25 кг/м2, а про ожирение — когда ИМТ выше 30 кг/м2. И там, и там есть лишний вес. Но ожирение — это уже полноценное заболевание, включённое в МКБ-11, при котором в организме уже произошло нарушение всех видов обмена веществ.

Избыточный вес с точки зрения состояния здоровья менее опасен. Число людей с ожирением во всём мире год за годом увеличивается, за последние 50 лет это заболевание стало эпидемией, затрагивающей 500 млн взрослых. Но и дети тоже страдают.

Как говорит ВОЗ, с 1975 по 2016 год количество детей и подростков, у которых есть избыточный вес или ожирение, выросло более чем в 4 раза: с 4% до 18%. А от сопутствующих этим состояниям нарушений в организме и заболеваний каждый год в мире умирают 4 млн человек.

В России, согласно данным Росстата, в 2022 году ожирение диагностировали у 20,6% населения. Для сравнения — в 2020 году оно было только у 17,7%. А доля россиян с избыточным весом за 2020-2022 годы увеличилась с 32,8% до 35,9%. Хотя в глобальном рейтинге по распространённости ожирения лидирует США, где с этим диагнозом живут 27% населения.

По данным ВОЗ , ожирение сегодня — проблема не только развитых стран с высоким уровнем дохода. Частота возникновения этого заболевания стремительно увеличивается и в странах со средним и низким уровнем дохода, особенно в городах.

Механизмы развития ожирения

Ожирение — это мультифакторное заболевание: его развитию способствуют и генетика, и социальные аспекты, и культурные. Но в основе — нарушение баланса между количеством поступающих в организм калорий и расходующихся.

Если объяснять очень просто, развитию ожирения способствует регулярное переедание. Когда организм постоянно — годами и десятилетиями — получает намного больше калорий, чем он тратит, начинается накопление жира. Намного — это нелишние 100 ккал при условной потребности в 1400 ккал в день, а лишние 1000 ккал и больше. Но у самого переедания и активного накопления жира есть много разных причин.

Образ жизни и ожирение

Среда, в которой растёт человек, культурные привычки — всё это влияет на режим питания, который выстраивается у человека. Свой вклад вносят детские сады, школы, а также семья и её традиции.

Если ребёнка с детства учат есть «первое, второе и компот», при этом дают ему взрослые порции, он с высокой вероятностью переедает. И, вдобавок, он считает такой режим питания нормой и переносит его уже в свою взрослую жизнь. Помимо этого, роль играет качество питания.

По данным ВОЗ , усугубление проблемы ожирения в мире связано с ростом потребления продуктов с высоким содержанием жиров и простых сахаров. Когда в рационе много такой пищи, очень легко переесть и не заметить этого. Условная шоколадка или пирожное небольшие, чувство голода после них возвращается быстро, но по энергетической ценности они могут превосходить полноценный обед из мяса, гарнира и салата. Пара сладких или фастфудных перекусов уже способны создать лишнюю 1000 ккал, а это очень много.

Гиподинамия (дефицит двигательной активности) — ещё один фактор, который способствует ожирению. Здесь снова роль играет глобальное изменение образа жизни современного человека. Если раньше работа у большинства людей была активная, сегодня она в основном сидячая — хоть в офисе, хоть на удалёнке. Многие заняты за компьютером и проводят по ним даже не 8 часов, а больше.

Помимо этого усиливается общая урбанизация, растёт доступность транспорта. Человек чаще пользуется машиной, метро, автобусом, электросамокатами, лифтами, и потому меньше двигается. Всё это создаёт так называемую «обесогенную» среду.

Генетика и ожирение

Есть исследования, которые показывают , что ИМТ зависит от наследственных факторов на 40-70%. Только речь не о том, что есть какой-то ген лишнего веса, из-за которого человек точно будет страдать ожирением, и с этим ничего не сделать.

Учёные выявили гены, участвующие в регуляции массы тела и пищевого поведения, и это дополнительный фактор риска, а не гарант ожирения. Генетика может влиять на то, как именно насыщается человек — как быстро после еды начинает снова испытывать чувство голода и сколько пищи нужно, чтобы его заглушить. А также на то, как происходит обмен веществ и как расходуются полученные калории и нутриенты: белки, жиры, углеводы. У одного человека всё сразу «сгорит», у другого начнёт откладываться даже при малейшем переборе.

Эндокринные нарушения и ожирение

Ожирению могут способствовать некоторые эндокринные заболевания — например, болезнь Иценко-Кушинга . У пациентов с таким диагнозом нарушена работа надпочечников, что приводит к хроническому повышению уровня гормона кортизола. Это и становится причиной ожирения центрального типа с перераспределением жира в верхней части тела, а также нарушения углеводного обмена (часто развивается сахарный диабет) и артериальной гипертензии.

Есть и другие эндокринные нарушения, которые уже в меньшей степени влияют на обмен веществ и на массу тела. В частности, в развитии ожирения играет роль гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система или гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось.

Если очень просто, то она участвует в регуляции энергетического баланса и аппетита. Сбои в ней могут приводить к нарушениям обмена веществ из-за избыточной выработки разных гормонов, а также к сопутствующим эндокринным проблемам — например, к заболеваниям щитовидной железы. Однако одиночно эндокринные нарушения (не патологии) не создают серьёзной угрозы ожирения.

Другие факторы риска ожирения

Появлению лишнего веса способствуют некоторые лекарства: антидепрессанты и глюкокортикостероиды (гормоны). Они могут замедлять обмен веществ (в частности , углеводный обмен), вызывать гормональные изменения в организме, что будет влиять на усвоение пищи и более активное отложение жира. Однако человек с изначально нормальной массой тела и только из-за приёма антидепрессантов до ожирения не дойдёт без других сопутствующих факторов.

Кроме этого ожирению могут способствовать стрессы, которые у некоторых людей приводят к перееданию, бессоннице и нежеланию двигаться, что, в свою очередь, создаёт ещё больший стресс, и круг замыкается.

Также роль играет режим дня и отдыха. Люди с нарушением цикла сна и бодрствования чаще сталкиваются с проблемой переедания, как говорят опрошенные «Секретом» эксперты. Возможно развитие ожирения и из-за расстройств пищевого поведения: компульсивного переедания и синдрома ночного питания.

Методы диагностики ожирения

Визуально не всегда можно понять, что именно у человека — избыточный вес или ожирение. Разобраться в этом помогает в первую очередь ИМТ: индекс массы тела. Это параметр, который высчитывают как соотношение массы тела в килограммах (m) к росту в метрах (h) по формуле «m/h2».

Например, ИМТ человека с ростом в 175 м и с весом в 90 кг считается так: «90 : (1,75*1,75)». Получается 29,38 кг/м2. Согласно общепринятым нормам, это ещё избыточный вес или предожирение.

Полная таблица значений ИМТ для «нездорового» веса:

25-29 — избыточный вес или предожирение;

30-34 — ожирение 1 степени;

35-39 — ожирение 2 степени;

40 и выше — ожирение 3 степени или морбидное ожирение.

По одному только ИМТ нельзя ставить диагноз, поскольку он не показывает конкретный объём накоплений жировой ткани. ИМТ только отображает общий избыток веса относительно роста.

Говорить о том, что именно у пациента — ожирение или пока ещё просто большой лишний вес, может только врач на основании более детального обследования.

Помимо подсчёта ИМТ для диагностики ожирения у пациентов измеряют окружность талии. Как объясняют опрошенные «Секретом» эксперты, это помогает исключить так называемый абдоминальный тип ожирения, при котором ИМТ может быть нормальным, но объём талии — повышенным.

С точки зрения рисков для здоровья измерение талии важнее, чем оценка ИМТ. Жировые отложения в области живота создают больше вероятности развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, чем жировые отложения на бёдрах. Дополнительно можно узнать свой процент жира с помощью биоимпедансометрии или калиперометрии.

Первый метод диагностики помогает определить состав тела: количество жировой и мышечной ткани, воды, активной клеточной массы. А второй оценивает плотность тела через измерение толщины кожно-жировых складок на разных участках.

Лабораторную диагностику (анализы) для диагностики ожирения не назначают, как говорят опрошенные «Секретом» врачи. Но её могут назначать для оценки состояния здоровья и диагностики возникших на фоне ожирения заболеваний. Например, врач может направить на анализ уровня инсулина, гликированного гемоглобина, гормонов щитовидной железы.

Влияние ожирения на здоровье

В первую очередь человек с ожирением из-за избыточного веса, который «носит» на себе, испытывает трудности с физической активностью — даже минимальной. У него возникает частая одышка, избыточное потоотделение, боль в суставах и спине. А из-за того, что в обществе сегодня развит культ стройности, люди с ожирением также сталкиваются с психологическими проблемами, у них может падать самооценка, возникать ощущение изоляции от социума.

Помимо этого ожирение создаёт риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, влияет на работу репродуктивной системы.

У пациентов с ожирением растёт угроза развития сахарного диабета 2 типа, гипертонии, атеросклероза и последующей ишемии сердца или инсульта, метаболического синдрома (нарушения обмена веществ).

У беременных ожирение повышает вероятность гестационного диабета и преэклампсии (подъём давления и уровня белка в моче).

И это ещё не всё. Одна из причин подобных проблем в том, что накапливающиеся жировые отложения могут находиться не только в подкожно-жировой клетчатке, но и формироваться вокруг внутренних органов: почек, сердца, желудка, печени. Это так называемый висцеральный жир, который всегда есть в организме, но в норме его мало. Если он нарастает, что происходит при абдоминальном ожирении, возникает угроза поражения внутренних органов.

Помимо этого ожирение создаёт риск возникновения эндокринных нарушений. Кроме того, увеличение ИМТ за счёт жировых отложений повышает 60269-X/fulltext) риск появления рака разных органов: в частности, печени, жёлчного пузыря, яичников, простаты, толстой кишки.

Как лечить ожирение

Борьба с ожирением начинается с консультации врача-терапевта и эндокринолога. Терапия всегда будет комплексной и индивидуальной. Многое зависит от того, есть ли уже у пациента с ожирением сопутствующие заболевания и какие, какой тип ожирения у него, как много лишнего веса, как так далее. Но в общих чертах в терапии всегда будут корректировка образа жизни (питания, двигательной активности) и лекарственные препараты.

Бариатрическая хирургия или операция по уменьшению объёма желудка — это практически последняя мера, к которой прибегает врач. Её проводят, чтобы принудительно уменьшить количество пищи, которое может съесть пациент. Операция не отменяет необходимости в других методах лечения, в изменении образа жизни. Урезанный желудок всегда может растянуться обратно — то есть, причина ожирения никуда не исчезает.

Профилактика ожирения

Несмотря на то, что ожирению способствуют многие факторы, основной мерой профилактики и ВОЗ , и опрошенные «Секретом» врачи называют здоровый образ жизни. Это контроль за качеством рациона и за балансом между потреблёнными и израсходованными калориями, устранение гиподинамии.

Помимо этого ВОЗ рекомендует обеспечить регулярную физическую активность — минимум 150 минут в неделю для взрослых и минимум 60 минут в день для детей. Но можно начать с малого: отказаться от поездок на лифте, чаще ходить пешком. А саму программу нагрузок строить индивидуально, с учётом физических возможностей человека.

Также опрошенные «Секретом» врачи говорят, что для профилактики ожирения важно восполнять дефицит витаминов и микроэлементов — каких именно, покажут анализы и объяснит лечащий врач. Бездумно пить все существующие витамины или те, которые принимает подруга, не стоит.

Отдельный нюанс касается детей. Как говорит ВОЗ, первые полгода жизни ребёнок должен находиться только на грудном вскармливании — это снижает риск развития ожирения в дальнейшем. Помимо этого большую роль играют привычки, заложенные с детства.