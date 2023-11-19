Аллерголог назвала провоцирующий боли в суставах продукт

Существует ряд болезней, при которых не следует злоупотреблять бобовыми культурами в рационе. Об этом рассказала аллерголог–иммунолог Елена Парецкая.

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По ее словам, пожилым людям не следует употреблять много фасоли, которая долго переваривается кишечником. Бобовые также следует сократить тем, кто страдает от язвы желудка, нефрита, холецистита и воспаления слизистой толстой кишки.

Горох, в свою очередь, не очень полезен для женщин в положении, так как может провоцировать вздутие живота.

— Бобы содержат большое количество пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме, что повышает риск боли в суставах, камней в почках и приступов подагры, — рассказала Елена Парецкая в интервью изданию «Доктор Питер».

Травматолог–ортопед Дарья Черемисова рассказала, что тяжелая сумка может стать причиной искривления позвоночника. По ее словам, к факторам риска относятся также неправильное распределение веса на плечи.