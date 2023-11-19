Аллерголог назвала провоцирующий боли в суставах продукт

Аллерголог Парецкая назвала провоцирующий боли в суставах продукт
Существует ряд болезней, при которых не следует злоупотреблять бобовыми культурами в рационе. Об этом рассказала аллерголог–иммунолог Елена Парецкая.
По ее словам, пожилым людям не следует употреблять много фасоли, которая долго переваривается кишечником. Бобовые также следует сократить тем, кто страдает от язвы желудка, нефрита, холецистита и воспаления слизистой толстой кишки.
Горох, в свою очередь, не очень полезен для женщин в положении, так как может провоцировать вздутие живота.
— Бобы содержат большое количество пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме, что повышает риск боли в суставах, камней в почках и приступов подагры, — рассказала Елена Парецкая в интервью изданию «Доктор Питер».
Травматолог–ортопед Дарья Черемисова рассказала, что тяжелая сумка может стать причиной искривления позвоночника. По ее словам, к факторам риска относятся также неправильное распределение веса на плечи.
Эксперты назвали пять продуктов, которые смогут помочь при болях в суставах. О том, как сделать правильное питание вкусным и нескучным, — в материале «Вечерней Москвы».