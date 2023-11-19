Врач объяснила, почему не стоит принимать антибиотики "на всякий случай"

Если принимать антибиотики без необходимости, то у пациента может сформироваться устойчивость к действующему веществу лекарства. Тогда при реальном заболевании препарат не поможет, предупредила инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Врач объяснила, почему не стоит принимать антибиотики "на всякий случай"
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— Основная причина инфекций верхних дыхательных путей — вирусы. На них антибиотики не действуют! Их мишенью являются только заболевания, вызванные патогенными бактериями. Красное горло не всегда говорит, что развился стрептококковый тонзиллит — это один из немногих случаев, когда антибактериальные препараты действительно нужны. Температура и насморк тоже редко имеют бактериальную природу, — приводит ее слова "Газета.Ru".

Принимать антибиотики для профилактики бесполезно, предупредила врач. Это лишь приводит к дисбалансу в микробиоме человека. Кроме того, инфекционист предостерегла от попыток самостоятельно поставить себе диагноз и определить, вирус или бактерия стала причиной ухудшения самочувствия. Лучше вовремя обратиться к специалисту.

Провоторова не рекомендовала покупать лекарственные средства, в том числе антибиотики, про запас. Принимать их после истечения срока годности нельзя, а из-за утилизации препаратов на полигонах твердых бытовых отходов в почве и грунтовых водах накапливаются остаточные количества лекарственных веществ.

Напомним, осенью врачи рекомендуют потреблять морковь и хурму — в них содержатся каротиноиды, которые являются предшественниками витамина А.

— Это вещество лучше усваивается в присутствии жиров. Поэтому морковный сок лучше пить с добавлением сливок или масла. Но вообще не стоит соками заменять овощи и фрукты, их лучше есть целиком, — констатировала гастроэнтеролог отдела обучения врачей медицинской компании "СберЗдоровье" Мария Дюжева.