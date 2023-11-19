Гастроэнтеролог назвал продукты, повышающие риск развития рака кишечника

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов назвал самые вредные для здоровья кишечника продукты.

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По его словам, большие риски для здоровья несут полуфабрикаты. Медик привел данные из исследований о том, что при употреблении этих продуктов более чем два раза в день увеличивается риск воспаления в кишечнике. Также могут возникнуть полипы, которые специалист назвал предраковым состоянием.

— Готовый продукт, который нужно только разогреть, предполагает, что в него добавлены вещества, которые помогают сохранить пищу. Из-за этих добавок полуфабрикаты являются крайне опасными, — сообщил Вялов в интервью на YouTube-канале «Коллектив».

Кроме того, особенно следует опасаться жареной готовой еды. Причиной этому является процесс ее производства: она готовится на конвейере в одном и том же масле в течение долгого времени. Гастроэнтеролог предостерег, что злоупотребление такой едой вызовет воспаление, которое спровоцирует инфекцию и избыточный рост микробов в кишечнике.