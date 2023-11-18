Купероз: что это, почему возникает и как от него избавиться
Многие страдают от покраснений на лице или от так называемых сосудистых сеточек, будто просвечивающихся через кожу. Такую проблему специалисты называют куперозом. "Рамблер" решил разобраться, что это за диагноз, почему развивается и как с ним справиться.
Купероз – это стойкое расширение капилляров кожи с изменением их стенок. Типичным проявлением купероза является стойкая эритема (покраснение) кожи лица и видимая невооруженным глазом сосудистая сеть красного, розового или даже синего цветов.
Такое состояние кожи возникает по большей части из-за генетической предрасположенности в сочетании с внешними триггерами.
Например, частыми триггерами являются солнечное излучение (отсутствие фотозащиты), агрессивный уход за кожей, суровые климатические факторы, употребление продуктов с высоким содержанием капсаицина (острой пищи).
У светлокожих женщин вероятность получить купероз больше, поэтому им следует избегать чрезмерного воздействия вышеупомянутых триггеров.
Лечение купероза складывается из нескольких составляющих.
Безусловно, должен быть щадящий и бережный ежедневный уход за кожей. Также существуют наружные и системные препараты, способные купировать эритему на коже лица, но в случае изолированного купероза без других симптомов предпочтительным методом лечения является IPL-терапия.
Простыми словами, – это воздействие на кожу интенсивным
импульсным светом. Зачастую для хорошего эффекта необходим целый курс из процедур. Однако, несмотря на довольно длительный результат, в будущем возможно частичное или полное возобновление купероза, поэтому IPL-терапию можно повторять с индивидуальными для конкретного пациента промежутками времени.
Для того, чтобы подобрать правильный метод лечения, стоит обратиться к врачу-дерматологу.