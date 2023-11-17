Министр здравоохранения РФ Мурашко назвал 5 факторов риска для здоровья
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал 5 факторов риска для здоровья: это алкоголь, курение, лишний вес, употребление большого количества соли и сахара. Об этом он сказал на Всероссийском форуме "Поколение ЗОЖ", который прошел в рамках выставки-форума "Россия".
"Если их избегать, то продолжительность жизни увеличивается в среднем на 19%. Здоровый образ жизни реально помогает жить дольше", - сказал Михаил Мурашко.
Он пояснил, что алкоголь, к примеру, тесно связан с кардиопатией, повышенным травматизмом, заболеваниями печени, ментальным здоровьем, проблемами с поджелудочной железой.
Ожирение - тоже большая проблема. Из-за него развивается сахарный диабет II типа, артериальная гипертония, повышается риск злокачественных новообразований, возникают бесплодие, гормональные нарушения.