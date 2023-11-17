Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал 5 факторов риска для здоровья: это алкоголь, курение, лишний вес, употребление большого количества соли и сахара. Об этом он сказал на Всероссийском форуме "Поколение ЗОЖ", который прошел в рамках выставки-форума "Россия".