ЛОР Зайцев заявил о смертельной опасности хронического насморка
Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что хроническая заложенность носа может быть смертельно опасной для человека. Об этом пишет издание "АиФ".
По словам медика, из-за хронического насморка может пересушиться задняя стенка глотки, что приводит к частому инфицированию и дискомфортным ощущениям. Однако это не самое серьезное.
Ночью организм человека восстанавливается. Если мозг будет получать недостаточное количество кислорода, начнет меняться внутричерепное давление. Сначала из-за этого развивается артериальная гипертензия, затем — синдром обструктивного апноэ сна.
Со временем также ухудшается сатурация, показатель насыщения крови кислородом, сердце начинает биться чаще, что может привести к обширному инфаркту или инсульту.
Кроме того, врач отметил, что хроническая заложенность носа, вызывающая проблемы с дыханием, провоцирует изменение обмена веществ и проблемы в гормональных процессах организма.