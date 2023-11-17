Врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, что хроническая заложенность носа может быть смертельно опасной для человека. Об этом пишет издание "АиФ".

По словам медика, из-за хронического насморка может пересушиться задняя стенка глотки, что приводит к частому инфицированию и дискомфортным ощущениям. Однако это не самое серьезное.

Ночью организм человека восстанавливается. Если мозг будет получать недостаточное количество кислорода, начнет меняться внутричерепное давление. Сначала из-за этого развивается артериальная гипертензия, затем — синдром обструктивного апноэ сна.

Со временем также ухудшается сатурация, показатель насыщения крови кислородом, сердце начинает биться чаще, что может привести к обширному инфаркту или инсульту.