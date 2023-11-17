Набор веса и рак: 6 проблем, которые может спровоцировать работа ночью
Работа в ночное время суток считается серьезной нагрузкой на организм и агрессивным фактором для развития множества проблем со здоровьем.
Какие недуги могут спровоцировать ночные смены и есть ли люди, которым не вредит такой график, «Вечерняя Москва» выясняла у специалиста.
Нервная система сбивается
По словам врача-сомнолога, кандидата медицинских наук Софии Черкасовой, биологически задумано, что наш организм подготовлен к бодрствованию днем и ко сну ночью, поэтому человека можно назвать «дневным животным».
— Когда день меняется с ночью местами, а подъемы и отходы ко сну происходят в разное время, нервная система начинает сбиваться, путается во времени суток, отчего случается дисбаланс в разных системах организма, — сообщила врач.
Среди самых частых последствий ночного графика работы специалист назвала:
- Бессонницу;
- Нарушение аппетита;
- Риск набора веса;
- Сосудистые заболевания;
- Сахарный диабет;
- Развитие гормонозависимых видов онкологических заболеваний.
Развитие этих недугов еще раз доказывает, что далеко не все могут работать в ночное время без вреда для своего здоровья, уточнила Черкасова. Однако некоторые хронотипы переносят ночные смены проще.
— Совы, которые привыкли бодрствовать ночью, действительно находят облегчение в ночном графике. Причем в этом случае и сильного вреда для здоровья тоже нет, потому что они привыкли к такому образу жизни, — подчеркнула Черкасова.
Можно ли решить проблему
По мнению специалиста, самый эффективный вариант решения этой проблемы — смена работы, но не все могут позволить себе уволиться.
— Если уйти с работы нет возможности, лучше составлять цикличный график дежурств. Например, как на скорой помощи — сутки через трое. Это достаточно щадящий режим для того, чтобы человек успевал восстановиться. Также можно попробовать чередующийся график, где один день трудиться нужно в утренние часы, а другой — в ночные, — посоветовала Черкасова.
Также она напомнила о необходимости правильных привычек, чтобы поддержать организм. Среди них:
- Минимизация алкоголя.
- Физическая активность.
- Качественный сон после смены.
Специалист подчеркнула, что добираться до дома после работы в ночь лучше на транспорте, потому что пешая прогулка может взбодрить человека, и тогда поспать днем не получится.