Как защититься от кори в 2023 году

Как сообщает «Медвестник», за несколько кварталов 2023 года в России в 300 раз выросла заболеваемость корью. Эксперты называют это антирекордом последних лет. Рост заболеваемости специалисты связывают с отказом граждан вакцинироваться, при этом нельзя сказать, что вакцина от кори доступна на каждом шагу, особенно если мы говорим о детской заболеваемости.

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Мы поговорили с Сергеем Воструховым, вирусологом, военным химиком-технологом о ситуации с корью и спросили, как можно защититься от вируса сегодня.

Как передается корь

Эксперт рассказал, что невозможно найти одну единственную таблетку, которая спасет от заражения. Корь очень заразна, передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, при снижении иммунитета можно говорить о том, что человек подвержен заболеванию на 95%, если был контакт с больным. Вирус требует санитарно-гигиенического контроля, так как вспышки заболеваемости могут быть очень резкими.

При этом Сергей подчеркнул, что внешние факторы могут ослабить действие вируса. Так, температура (слишком низкая или слишком высокая), а также УФ-излучение оказывают негативное влияние на распространение вируса.

Как обезопасить себя и близких

«Единственным эффективным способом борьбы с распространением кори является иммунопрофилактика как в раннем детском возрасте, так и для взрослых: у взрослых болезнь протекает особенно тяжело и может приводить к серьезным осложнениям (пневмонии, слепоте, глухоте и вирусному менингоэнцефалиту с высоким процентом летальности)», — говорит Сергей.