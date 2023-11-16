Врач назвал неочевидный способ снизить уровень сахара без таблеток
Диабетики для снижения уровня сахара в крови могут поддерживать дома невысокую температуру, и тогда организм будет тратить больше энергии, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире канала «Россия 1». По его словам, это неочевидный способ обойтись без таблеток.
При снижении температуры окружающей среды наш организм начинает тратить больше энергии на самосогревание. А это, соответственно, означает, что организм больше сжигает глюкозы, жиров, что диабетику очень полезно, — отметил Агапкин.
По его словам, если в квартире у человека с сахарным диабетом снизить температуру воздуха, он начинает расход на 100–200 килокалорий в день больше. Таким образом, с помощью кондиционера можно уменьшить употребление таблеток.
Диетолог Наталья Лазуренко ранее рассказала, что сведения о пользе черного чая в борьбе с диабетом выглядят сомнительно. По словам специалиста, такой эффект напиток может оказать только в том случае, если человек, который добавлял в него сахар, перестанет это делать.