Врач назвал неочевидный способ снизить уровень сахара без таблеток

Диабетики для снижения уровня сахара в крови могут поддерживать дома невысокую температуру, и тогда организм будет тратить больше энергии, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире канала «Россия 1». По его словам, это неочевидный способ обойтись без таблеток.

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При снижении температуры окружающей среды наш организм начинает тратить больше энергии на самосогревание. А это, соответственно, означает, что организм больше сжигает глюкозы, жиров, что диабетику очень полезно, — отметил Агапкин.

По его словам, если в квартире у человека с сахарным диабетом снизить температуру воздуха, он начинает расход на 100–200 килокалорий в день больше. Таким образом, с помощью кондиционера можно уменьшить употребление таблеток.