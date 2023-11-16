Онколог предупредил об опасности спазмов толстого кишечника

Боли, возникающие в нижней части живота, могут говорить о воспалительном процессе в толстом кишечнике. Об этом доктор медицинских наук, хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян рассказал aif.ru.

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По словам врача, боли могут появиться в нижней части живота, концентрируясь в области левого бока. Также возникает вздутие живота и ощущение неполного опорожнения кишечника. Вместе с тем может измениться стул, отметил онколог.

Помимо того, что такие спазмы указывают на воспалительный процесс, они могут быть симптомом синдрома раздраженного кишечника и даже стрессом, тревожностью, психологической нестабильностью, неправильным питанием.