Уролог развеяла популярный миф о причине болезней почек

Вопреки расхожему мнению, распространенные болезни мочевыделительной системы — цистит и пиелонефрит — не развиваются из-за сидения на холодном, заявила врач-уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Медведева. Этот популярный миф она развеяла в беседе с «Лентой.ру».

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Медведева заявила, что предостережение «не сиди на холодном — почки застудишь» — не более чем миф. По ее словам, главными возбудителями заболеваний мочевыделительной системы — цистита и пиелонефрита — являются бактерии, прежде всего, кишечная палочка. Также пиелонефрит может быть спровоцирован энтерококками или стафилококками.

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Как отметила врач, чаще всего эти заболевания возникают у женщин в силу анатомических особенностей.

Женская уретра — короткий и широкий мочеиспускательный канал — открывается в непосредственной близости к участкам организма, густонаселенным бактериями. Патогенные микроорганизмы могут попадать в мочевой пузырь женщины и выходить естественным образом. Но иногда патоген задерживается в организме, вызывая воспалительный процесс, — объяснила Алина Медведева.

Врач объяснила, что в результате переохлаждения снижается естественный местный иммунитет, из-за чего патогенам проще вызвать болезнь. Но только сидения на холодной скамейке в парке для этого недостаточно, подчеркнула терапевт. Она также обратила внимание на то, что в медицине переохлаждением считается состояние, когда температура тела опускается до 35 градусов Цельсия и ниже.

Переохлаждение возникает, если человек уснул в сугробе, потерялся в лесу или застрял в горах на несколько часов или даже суток. Большинство людей в такие ситуации не попадают. Для теплокровного организма характерно относительное постоянство температуры. В течение суток температура нашего тела меняется примерно на 0,5 градуса Цельсия — это нормально. Следовательно, даже если мы слегка замерзли, работа почек никак не нарушится, — говорит Алина Медведева.