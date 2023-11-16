Врачи рассказали о симптомах и осложнениях гонконгского гриппа

Медицинские специалисты рассказали об основных проявлениях и осложнениях гонконгского гриппа.

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Врачи отмечают, что в целом болезнь протекает по классической клинической картине, мало чем отличается от ОРВИ. К числу характерных симптомов относят: значительное повышение температуры, слабость, потерю работоспособности, боль в суставах, симптомы интоксикации, признаки поражения респираторного тракта. В дальнейшем могут возникать заложенность носа, ринорея, ринит, сухой кашель.

В ряде случаев пациенты жалуются на симптомы со стороны пищеварительного тракта: боли в животе, диарею.

При своевременном лечении все перечисленные симптомы проходят в течение 3-4 дней.

При отсутствии лечения высока вероятность осложнений со стороны нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем и, конечно, респираторного тракта. Осложнения чаще всего возникают у детей и пожилых людей, передает RuNews24.ru.

Защититься от гонконгского гриппа можно при помощи вакцинации.