Врачи рассказали о симптомах и осложнениях гонконгского гриппа
Медицинские специалисты рассказали об основных проявлениях и осложнениях гонконгского гриппа.
Врачи отмечают, что в целом болезнь протекает по классической клинической картине, мало чем отличается от ОРВИ. К числу характерных симптомов относят: значительное повышение температуры, слабость, потерю работоспособности, боль в суставах, симптомы интоксикации, признаки поражения респираторного тракта. В дальнейшем могут возникать заложенность носа, ринорея, ринит, сухой кашель.
В ряде случаев пациенты жалуются на симптомы со стороны пищеварительного тракта: боли в животе, диарею.
При своевременном лечении все перечисленные симптомы проходят в течение 3-4 дней.
При отсутствии лечения высока вероятность осложнений со стороны нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой систем и, конечно, респираторного тракта. Осложнения чаще всего возникают у детей и пожилых людей, передает RuNews24.ru.
Защититься от гонконгского гриппа можно при помощи вакцинации.
Для достижения коллективного иммунитета от гриппа необходимо привить еще 10 процентов петербуржцев. Более 2,7 миллиона человек уже привились от гриппа, и вакцинация продолжается активно, передает Neva.Today.