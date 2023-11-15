Терапевт назвала симптомы, из-за которых человек может впасть в кому

Первыми признаками диабета являются сухость во рту, сильная жажда, гнойнички, мелкие незаживающие ранки, слабость. Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой. Надо вести здоровый образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию, в рамках которой проводится анализ содержания сахара в крови натощак, — добавила Чиркова.