Офтальмолог рассказала, от каких болезней глаз можно ослепнуть

Глаза являются одним из самых чувствительных органов человеческого организма. Какие заболевания могут привести к потере зрения, изданию Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Вероника Кийко.

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По словам специалиста, этим грозит катаракта, если ее не лечить. В данном случае требуется удалить помутневший хрусталик и заменить его на искусственный.

Глаукома, в свою очередь, приводит к отмиранию зрительного нерва и, как следствие, к слепоте. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя ее выявить и следовать назначенному лечению: оно может быть как медикаментозное, так и хирургическое.

Возрастная макулодистрофия является еще одним заболеванием глаз, в результате которого кровеносные сосуды растут, а центральная часть сетчатки разрушается.