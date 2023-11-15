Россиян предупредили об опасностях теплой осени

Теплая погода осенью несет с собой ряд опасностей, предупредил россиян врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в разговоре с «Известиями».

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Доктор подчеркнул, что любая осень является непростым переходным периодом, во время которого сильно сокращается продолжительность светового дня, а организм, следовательно, не получает достаточного количества витамина D. Его дефицит ослабляет иммунную систему, и в результате риск заразиться сезонными инфекциями повышается.

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Кроме того, Иванов отметил, что из-за колебаний температуры осенью могут происходить резкие перепады атмосферного давления, провоцирующие ухудшение самочувствия у лиц с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. «Даже у людей без хронических патологий в этот период может появляться головная боль, повышенная утомляемость, раздражительность, нарушение сна», — добавил специалист.

В случае если теплая и сухая погода стоит долго, такая среда создает благоприятные условия для распространения вирусных инфекций. В тепле болезнетворные микроорганизмы активнее размножаются, а сухой воздух помогает им попадать в организм человека и продлевает их активность и жизнеспособность в окружающей среде — на одежде, предметах общего пользования и в воздухе. Помимо этого, Иванов указал, что теплой осенью одеваться по погоде становится сложнее: человек может переохладиться, вспотев из-за лишнего свитера под курткой, либо простудиться, понадеявшись на то, что день будет солнечным.

Наконец, рассказал доктор, достаточно теплая и влажная погода осенью может усугубить симптомы аллергии, так как преющая листва на улице создает благоприятные условия для развития плесени — одного из самых агрессивных аллергенов и крайне токсичного вещества, повышающего нагрузку на иммунитет даже у людей без хронических патологий.

«Повышенная влажность воздуха (она напрямую зависит от его температуры: чем на улице холоднее, тем суше) усугубляет ситуацию за счет увеличения концентрации аллергенов, выхлопных газов и других вредных выбросов. Это негативно влияет на состояние иммунитета и дыхательных путей, а также приводит к значительному ухудшению состояния у людей с респираторными заболеваниями, в том числе с бронхиальной астмой», — подытожил доктор.