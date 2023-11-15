Икота возникает из-за неправильной работы ЖКТ, а также из-за раздражения блуждающего нерва, сообщил терапевт Алексей Жито.

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что у этого явления также могут быть физиологические причины.

По словам врача, икоту может вызвать покидание теплого помещения в более холодное. В этот момент мышцы всего тела начинают сокращаться значительно быстрее, а человек поглощает больше холодного воздуха.

На наличии икоты также сказывается неправильная работа ЖКТ, уверен терапевт. При нарушении в работе желудка меняется РН, который провоцирует размножение бактерий. Они, в свою очередь, выделяют газообразное вещество, приводящее к давлению в желудке.

Алкоголь и медицинские препараты тоже могут спровоцировать икоту. По словам врача, они раздражают ветви блуждающего нерва, заставляя желудок сокращаться.