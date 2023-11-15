Онколог назвала основную причину рака легких и ЖКТ

Курение негативно влияет на здоровье и провоцирует ряд заболеваний: респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических. Например, курение является главной причиной развития рака легких, что входит в топ-5 онкологических заболеваний в России. Об этом рассказала онколог-химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина.

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Курение становится единственной причиной хронической обструктивной болезни легких. День борьбы с этой болезнью ежегодно отмечается 15 ноября.

По словам Шориной, табачный дым содержит тысячи химических веществ, которые наносят урон клеткам и впоследствии провоцируют неконтролируемое деление клеток и формирование злокачественных опухолей.

«Курильщики гораздо больше рискуют заболеть раком, чем некурящие. В первую очередь речь идет о раке легкого и гортани, при этом вероятность развития онкологии возрастает в разы, если человек курит с подросткового возраста», – сказала онколог.

По статистике, курильщики в 2–3 раза чаще болеют раком глотки и полости рта, в 5 раз чаще раком пищевода и в полтора раза – раком желудка. Помимо этого, вдыхание табачного дыма увеличивает нагрузки на почку и мочевой пузырь, поскольку вещества выводятся через мочу.

«На ранних стадиях рак легкого обычно протекает бессимптомно. Поэтому самостоятельно выявить его на начальном этапе практически невозможно. По мере прогрессирования заболевания могут появиться следующие симптомы: постоянный кашель, одышка, кровохарканье, боль в груди, беспричинное снижение веса, снижение аппетита», – передает слова Шориной РИАМО.