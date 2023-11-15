6 симптомов COVID-19, которые требуют срочной медицинской помощи
Во всем мире регистрируется рост случаев COVID-19. Терапевт Фил Грин в беседе с Express рассказал, какие необычные симптомы инфекции требуют неотложной медицинской помощи.
Напомним, наиболее распространёнными признаками ковида, вне зависимости от штамма, являются лихорадка, постоянный кашель, усталость, заложенность носа, изменения вкуса или запаха, боль в мышцах и горле. Однако есть «необычные» признаки инфекции, на которые следует обратить особенное внимание.
Доктор Грин выделил шесть симптомов, которые должны вызвать тревогу. К ним относятся:
- кожная сыпь;
- ковидные пальцы – красноватое или пурпурное изменение цвета пальцев рук или ног;
- конъюнктивит – покраснение глаз;
- спутанность сознания;
- головокружение или потеря сознания.
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