6 симптомов COVID-19, которые требуют срочной медицинской помощи

Во всем мире регистрируется рост случаев COVID-19. Терапевт Фил Грин в беседе с Express рассказал , какие необычные симптомы инфекции требуют неотложной медицинской помощи.

Напомним, наиболее распространёнными признаками ковида, вне зависимости от штамма, являются лихорадка, постоянный кашель, усталость, заложенность носа, изменения вкуса или запаха, боль в мышцах и горле. Однако есть «необычные» признаки инфекции, на которые следует обратить особенное внимание.