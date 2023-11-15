Остеоартроз: как остановить разрушение суставов

Боль в суставах сильно снижает качество жизни человека.

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Сложно бывает даже встать с утра с постели, не то, чтобы ходить по лестнице или танцевать.

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О том, как правильно лечить это заболевание и чем можно помочь себе, «Секрету фирмы» рассказала врач-терапевт группы компаний BestDoctor Дарья Мифтахова.

Что такое остеоартроз

Как объяснила врач, остеоартроз, он же остеоартрит, — заболевание всех компонентов сустава, включая мышцы, сухожилия, связки, сосуды и нервы.

«Нужно понимать, что остеоартроз — это очень коморбидное состояние, это означает, что в среднем на одного пациента с остеоартрозом приходится 8 сопутствующих заболеваний, в основном это ожирение, артериальная гипертензия и высокий уровень холестерина. Чтобы облегчить симптомы, нужен контроль всех этих недугов».

Что такое фенотип

Дарья Мифтахова, врач-терапевт группы компаний BestDoctor: Фенотипы — это подтипы заболевания, которые имеют общие механизмы возникновения болевого синдрома.

Она выделила следующие примеры фенотипов:

посттравматический. Он связан с дегенерацией хряща из-за травмы или большой нагрузкой на сустав;

метаболический. Развивается из-за системного воспаления;

остеопоротический. В этом случае происходит повреждение субхондральной кости вследствие остеопороза;

воспалительный.

Лечение

Оно может быть:

нефармакологическим;

медикаментозным;

хирургическим.

«Причём немедикаментозные способы лечение имеют наибольшую эффективность, потому что успешны в 65–70% случаев. Тактика ведения будет зависеть от конкретного фенотипа заболевания», — объяснила собеседница «Секрета».

Для медикаментозной терапии остеоартроза используются такие группы препаратов, как НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты), глюкокортикостероиды, хондропротекторы и гиалуроновая кислота.

«Глюкортикостероиды используют не более 2 раз в год в один сустав. Гиалуроновая кислота будет эффективна только при введении в коленный сустав. По поводу НПВС, средства для местного применения достаточно хорошо работают, особенно в области коленных суставов, поэтому, как правило, начинаем с них», — пояснила врач.

Хондропротекторы лучше работают при артрозе коленных и тазобедренных суставов лёгкой или средней степени тяжести, добавила она. Мифтахова также отметила, что важно следить за весом.

«Чтобы было понимание, насколько важным является снижение веса, озвучу следующие цифры: один лишний килограмм веса для коленного сустава ощущается как +6 кг, для тазобедренного сустава — как +4 кг, поэтому если вы поправляетесь на 5 кг, то на колени нагрузка возрастает на 30 кг», — уточнила она.

Эффективность показывает ещё и лечебная физкультура.