Остеоартроз: как остановить разрушение суставов
Боль в суставах сильно снижает качество жизни человека.
Сложно бывает даже встать с утра с постели, не то, чтобы ходить по лестнице или танцевать.
О том, как правильно лечить это заболевание и чем можно помочь себе, «Секрету фирмы» рассказала врач-терапевт группы компаний BestDoctor Дарья Мифтахова.
Что такое остеоартроз
Как объяснила врач, остеоартроз, он же остеоартрит, — заболевание всех компонентов сустава, включая мышцы, сухожилия, связки, сосуды и нервы.
«Нужно понимать, что остеоартроз — это очень коморбидное состояние, это означает, что в среднем на одного пациента с остеоартрозом приходится 8 сопутствующих заболеваний, в основном это ожирение, артериальная гипертензия и высокий уровень холестерина. Чтобы облегчить симптомы, нужен контроль всех этих недугов».
Что такое фенотип
Дарья Мифтахова, врач-терапевт группы компаний BestDoctor: Фенотипы — это подтипы заболевания, которые имеют общие механизмы возникновения болевого синдрома.
Она выделила следующие примеры фенотипов:
- посттравматический. Он связан с дегенерацией хряща из-за травмы или большой нагрузкой на сустав;
- метаболический. Развивается из-за системного воспаления;
- остеопоротический. В этом случае происходит повреждение субхондральной кости вследствие остеопороза;
- воспалительный.
Лечение
Оно может быть:
- нефармакологическим;
- медикаментозным;
- хирургическим.
«Причём немедикаментозные способы лечение имеют наибольшую эффективность, потому что успешны в 65–70% случаев. Тактика ведения будет зависеть от конкретного фенотипа заболевания», — объяснила собеседница «Секрета».
Для медикаментозной терапии остеоартроза используются такие группы препаратов, как НПВС (нестероидные противовоспалительные препараты), глюкокортикостероиды, хондропротекторы и гиалуроновая кислота.
«Глюкортикостероиды используют не более 2 раз в год в один сустав. Гиалуроновая кислота будет эффективна только при введении в коленный сустав. По поводу НПВС, средства для местного применения достаточно хорошо работают, особенно в области коленных суставов, поэтому, как правило, начинаем с них», — пояснила врач.
Хондропротекторы лучше работают при артрозе коленных и тазобедренных суставов лёгкой или средней степени тяжести, добавила она. Мифтахова также отметила, что важно следить за весом.
«Чтобы было понимание, насколько важным является снижение веса, озвучу следующие цифры: один лишний килограмм веса для коленного сустава ощущается как +6 кг, для тазобедренного сустава — как +4 кг, поэтому если вы поправляетесь на 5 кг, то на колени нагрузка возрастает на 30 кг», — уточнила она.
Эффективность показывает ещё и лечебная физкультура.
«Объём упражнений: минимум 30 минут аэробной нагрузки средней интенсивности в день + силовая тренировка 3 раза в неделю умеренной/высокой интенсивности», — заметила медик.